Overheid ziet niets in sparen bij de Staat

De brief is een reactie op een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), van januari, over de rol van banken bij het scheppen van geld en de mogelijkheden voor een depositobank.

Daarin concluceerde de WRR dat er voor consumenten maar weinig opties zijn om te sparen buiten de commerciële banken om. De raad pleitte daarom voor het oprichten van een bank die zich alleen zou bezighouden met betalen en sparen.

Minister Hoekstra schrijft nu dat „het kabinet onvoldoende redenen ziet om zelf een dergelijke bank op te richten.” Het spaargeld is onder het depositogarantiestelsel tot een bedrag van €100.000 gegarandeerd. Ook zijn de eisen voor de buffers van banken sinds de crisis aangescherpt, zodat zij minder snel overeind gehouden moeten worden met geld van de belastingbetaler, schrijft de minister.

Vorige week concludeerde het Centraal Planbureau ook dat zo’n depositobank, die zich alleen met sparen en betalen bezighoudt, weinig toevoegt. Maar 8% van de Nederlandse huishoudens heeft meer spaargeld dan onder het depositogarantiestelsel wordt vergoed. Bovendien ziet het CPB nadelen voor de rekeninghouders. Zo betaalt een depositobank geen rente.