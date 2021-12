Miljarden aan oud geld in spaarvarkens en sokken

De euro werd bijna twintig jaar geleden, op 1 januari 2002, ingevoerd in twaalf landen, waaronder Nederland.

Het is niet duidelijk waarom het geld nog niet is ingewisseld. Mogelijk gaat het om vergeten spaargeld dat bijvoorbeeld onder een matras is verborgen. Het kunnen ook aandenkens zijn uit het tijdperk van voor de euro. Gemiddeld per inwoner van de Europese Unie gaat het om bijna €20.

Snippen en geeltjes

Er zijn nog zo'n 25,6 miljoen guldenbiljetten in omloop, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten. Die hebben een totale waarde van €440 miljoen. Het aantal guldenbiljetten dat nog in omloop is neemt de laatste jaren amper af.

In 2009 was de totale waarde van de nog niet ingewisselde biljetten €502 miljoen en in 2015 was dat €462 miljoen. Het is niet duidelijk waarom het geld niet is ingewisseld. Mogelijk gaat het om vergeten spaargeld dat bijvoorbeeld onder een matras is verborgen. Het kunnen ook aandenkens zijn uit het tijdperk van voor de euro.

Meestal marken

Het is wel bekend dat de overgrote meerderheid van het geld zich in Duitsland bevindt. Contant geld is daar nog steeds populair en bij de Bundesbank is het nog altijd mogelijk om Duitse marken in te inwisselen. Daar heeft de Duitse centrale bank nog geen tijdslimiet voor ingesteld.

Landen als Frankrijk, Spanje en Italië zijn al gestopt met het inwisselen van oud geld. In Nederland kunnen guldenbiljetten van een waarde vanaf tien gulden nog tot 1 januari 2032 worden ingewisseld. Muntstukken zijn al niet meer in te leveren bij De Nederlandsche Bank (DNB). Een gulden is ongeveer €0,45 waard. DNB brengt geen kosten in rekening voor het omwisselen.