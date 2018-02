Vaste baan alleen voor studiebol

Vorig jaar is het aandeel vaste contracten onder werkenden voor het eerst sinds 2003 weer toegenomen. Maar daarvan profiteren alleen hoogopgeleiden, zo blijkt uit cijfers die het CBS en TNO vandaag naar buiten brengen. Bij het aannemen van lageropgeleiden kiezen werkgevers bijna altijd voor jaarcontracten, zzp-overeenkomsten, nul-urencontracten en andere vormen van flexibel werk.

„Er dreigt een tweedeling”, waarschuwt Sarike Verbiest, onderzoeker en adviseur flexibilisering bij TNO. Laagopgeleiden zitten volgens haar opgesloten in tijdelijke contracten: om in vaste dienst te komen moeten ze zich scholen en ontwikkelen, maar het geld daarvoor is vooral bedoeld voor mensen die al een vast dienstverband hebben.

Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek, wijt het verdwijnen van vaste contracten onder laagopgeleiden aan mislukte regelgeving.