’WOZ-waarde dit jaar veel hoger, maar mogelijk wel lagere rentelasten’

Door de fors hogere woningwaarde is het namelijk mogelijk dat de rente-opslag van een hypotheek omlaag kan. Volgens De Hypotheker kan het jaarlijks tientjes tot honderden euro’s schelen.

Hoe meer je hebt geleend ten opzichte van de waarde van de woning (tot een maximaal van 100%), hoe hoger deze opslag is. Is de waarde van het huis gestegen, dan wordt het risico voor de geldverstrekker minder en kan de huiseigenaar in een gunstigere rentecategorie terechtkomen. Veel geldverstrekkers hebben die rijtjes met percentages gewoon op hun website staan. Afhankelijk van de geldverstrekker gaat de rente bijvoorbeeld 0,1% of 0,2% per stap omlaag.

Veel geldverstrekkers accepteren de WOZ-beschikking voor het verlagen van de risico-opslag als de hypotheek maximaal 80 à 85% van de WOZ-waarde is, aldus De Hypotheker.

Voorbeeld

De adviesketen noemt als voorbeeld een huis dat vorig jaar een WOZ-waarde van €350.000 had, met een hypotheek van €325.000 erop. Dat is 93% van de WOZ-waarde. Als de nieuwe WOZ-waarde €395.000 is, zakt dat percentage naar 82%. Bij een renteverlaging van 0,15 procentpunt zou je dan jaarlijks bruto €488 minder rente betalen.

Als de geldverstrekker niet de WOZ-beschikking accepteert, kan men een taxatie overwegen. Dat kost tegenwoordig echter wel €600 tot €700, dus is alleen zinvol als men een stevige rentebesparing over meerdere jaren verwacht.