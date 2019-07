'Miljardendeal Galapagos was bijna mislukt'

Chef van de onderzoeksafdeling Piet Wigerinck voelde volgens de kranten niets voor het plan van topman Onno van de Stolpe om zich langdurig te verbinden aan het Amerikaanse concern. Naar zijn mening zou Gilead bovendien te veel inzage krijgen in de schatkamer van Galapagos, waar moleculen tegen specifieke ontstekingsziektes worden ontdekt en ontwikkeld.

De topman van Gilead, Daniel O’Day, zette zich er vervolgens persoonlijk voor in om Wigerinck aan boord te houden. Pas in het allerlaatste stadium ging de topwetenschapper akkoord met de samenwerking.

Ook de raad van bestuur van Galapagos dreigde op het laatste moment roet in het eten te gooien. Van de Stolpe wachtte in hun ogen te lang om iedereen volledig in te lichten over de details van de deal. Uiteindelijk zou Raj Parekh, voorzitter van de raad van commissarissen bij Galapagos, ervoor gezorgd hebben dat de commissarissen toch groen licht gaven.