B&S getipt voor beursgang

„We zijn een grote onbekende”, erkent de ceo en grootaandeelhouder van het Dordtse bedrijf, Bert Meulman (50), met zijn Groningse tongval. „Maar vergis je niet, hier werken 1500 overwegend hoogopgeleide mensen met 20 nationaliteiten. We hebben 13 distributiecentra, de jongste, van 18.000 vierkante meter, wordt vandaag in Dordrecht opgeleverd.”

Nichemarkten

Vanuit hier levert B&S Group aan nichemarkten wereldwijd, zoals een lokale supermarktketen in Angola, een cruiseschip dat binnenkort een paar uur aanlegt in Amsterdam of een industrieel complex van Shell in het Midden Oosten, Azië of Afrika.

Meulman laat trots een filmpje zien van robots die in een distributiecentrum in Delfzijl in straf tempo parfum en verzorgingsartikelen van Unilever verwerkt tot pakketjes aan online platforms.

Sinds 2009 steeg de omzet geleidelijk van €573 miljoen naar €1,5 miljard in 2017, jaarlijks met gemiddeld 13%. Het bedrijfsresultaat ging van een kleine €30 miljoen naar €106 miljoen in diezelfde periode, een jaarlijkse groei van 19%. Die groei werd mede mogelijk gemaakt door de overname van enkele oudere groothandels, zoals het Amsterdamse Anker Dranken, het bedrijf waar B&S’ huidige cfo Gert van Laar bij betrokken was.

Deze week won B&S een meerjarig contract voor de catering van een nieuwe kopermijn in Panama, waar op een afgelegen locatie duizenden mannen de spade in de grond gaan zetten. „Wij hebben verschillende types klanten”, legt Meulman uit. Afgelegen locaties (zoals de kopermijn, maar ook het Franse leger in Mali, de VN vredesmissie in Congo of grote klanten in de olie en gasindustrie), ketens als Action, Kruidvat, Poundland, maar we beleveren ook 120 cruiseschepen in Europa.”

Militaire logistieke planning

De toegevoegde waarde is de haast militaire logistieke planning, kennis van douaneregels en de behendige inkooporganisatie die de voorraden, hoofdzakelijk A-merken, opkoopt waar fabrikanten mee blijven zitten.

B&S gebruikt zijn balans (solvabiliteit 43%, €250 miljoen cash op de plank) om inkoopvoordelen te behalen. Het bedrijf levert in meer dan 100 landen. „Dat is onze natuurlijke hedge tegen slecht betalende klanten of valutaschommelingen. Multinationals zijn blij dat wij als een schokdemper fungeren voor ze.”

Naast de logistieke dienstverlening, is B&S ook actief op vliegvelden, onder meer in elektronica en benodigdheden voor vliegend personeel met de winkels van Capi-Lux en de B&S crew shop. Op de vraag of B&S daadwerkelijk naar de beurs wil, zegt Meulman: „Dit bedrijf heeft twee aandeelhouders, mijzelf en medeoprichter Willem Blijdorp (65), nu commissaris. Regeren is vooruitzien. Ik weet niet of het op termijn de beste aandeelhoudersstructuur is. Daarom onderzoeken we alle opties. Maar private equity, dat graag met schuldfinanciering werkt, past denk ik niet bij ons.”