Als laatste grootbank: ING halveert de spaarrente

De wijziging gaat per 19 december in, meldt ING aan haar klanten. Daarbij gaan ook per 1 maart 2020 de tarieven van het betaalpakket omhoog.

De Rabobank en ABN Amro beloonden hun spaarders al eerder met het minimale 0,01%. Bij de Volksbank (SNS, Regiobank en ASN) zijn de rentes nog iets hoger: 0,02 tot 0,04%. Bij kleinere internetbanken zoals Bunq en Knab kunnen klanten nog wel iets meer spaarrente krijgen.

ABN Amro heeft wel beloofd dat de spaarrente niet onder de nul zal zakken. De Volksbank sloot zich hierbij aan. ING en Rabobank hebben deze belofte niet willen maken, maar noemen het wel zeer onwenselijk.

Om die reden ziet minister Hoekstra (Financiën) op dit moment geen reden voor een verbod op negatieve spaarrente voor particulieren.