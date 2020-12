Britten sluiten akkoord met de Verenigde Staten

De Britse minister van Financiën Jesse Norman bestempelt het akkoord als een belangrijke overeenkomst die zorgt voor continuïteit na de Brexit. Daarbij toont het akkoord de kracht van de samenwerking tussen de Amerikaanse en Britse douane, stelt Norman.

„Deze overeenkomst stelt ons in staat om te blijven samenwerken bij de bestrijding van douanedelicten door het delen van informatie en ervaringen. Ook biedt het akkoord en wettelijke basis voor regelingen om de handelsstromen voor importeurs en exporteurs te vergemakkelijken”, aldus Norman.

Het verdrag is dus niet hetzelfde als een vrijhandelsakkoord. Dat willen de Britten nog gaan sluiten met de VS, maar alle aandacht gaat voorlopig naar een handelsverdrag met de EU. Vanaf 1 januari is het VK namelijk geen onderdeel meer van de interne markt van de EU, en er wordt op dit moment hard onderhandeld in Brussel om afspraken te maken over de handel vanaf 2021.