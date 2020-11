Voor ’n prikkie naar de zon: deze maatschappijen stunten (stiekem) met hun prijzen

Amsterdam - Wie er deze winter ondanks of juist vanwege corona even uit wil naar de zon, heeft, los van gele of oranje reisadviezen, nog steeds genoeg keuze bij Nederlandse vliegmaatschappijen KLM, Transavia, TUI en Corendon. Wie wil kan voor een prikkie weg, blijkt uit inventarisatie van De Telegraaf.