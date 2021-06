Autostad Detroit krijgt na 30 jaar weer nieuwe autofabriek

Daarmee heeft het dertig jaar geduurd dat er in Detroit weer een autofabriek opent. Chrysler was in 1991 de laatste autobouwer die er een nieuwe fabriek begon, de Jefferson North Assembly, en ook daar rolde de Jeep Grand Cherokee van de band.

De nieuwe fabriek, Mack Avenue, moet na zijn uitbreidingen uiteindelijk aan vijfduizend mensen werk bieden en ruim 500.000 auto’s per jaar bouwen. De fabriek telt nu 2100 werknemers. Stellantis heeft $1,6 miljard geïnvesteerd in de bouw van het nieuwe onderkomen.

Financiële crisis

In Detroit wordt de nieuwe productielocatie van Frans-Italiaans autobouwer ervaren als een soort hervonden trots. Voor de financiële crisis was Detroit de autostad van de Verenigde Staten.

Alle Amerikaanse autobouwers van GM tot Ford hadden er immense productie locaties. Bij het uitbreken van de financiële crisis in 2008 stortte de automarkt in, wat leidde tot massawerkloosheid in de industriestad in de staat Michigan.

Ⓒ ANP/HH

Obama

Na de financiële crisis werd het hart van de Amerikaanse auto-industrie vanwege de opkomst van elektrisch rijden verplaatst naar de oostkust, naar Silicon Valley. Daar zit met Tesla nu dan ook de autobouwer met de hoogste beurswaarde.

Detroit raakte door de teloorgang van de auto-industrie nog geen tien jaar geleden zelfs bankroet. Toenmalig president Obama pompte nog ruim $300 miljoen om de failliete voldoende lucht te geven weer op te krabbelen.

Inmiddels is de economie en de werkgelegenheid in Detroit de schok wel weer te boven. Fabrieksbaas Michael Brieda meldde aan persbureau Reuters dat ’het vinden van goed personeel dat in een productie-omgeving kan werken’, de grootste uitdaging was in de krappe arbeidsmarkt. Kandidaten werden tijdens de sollicitatieprocedure hier speciaal op getest.