Weekblik: blijken dompers bij techbedrijven incidenten?

Na een voor techbedrijven moeizame week komt er volgende week dankzij een nieuwe reeks nieuwe kwartaalpublicaties meer duidelijkheid of beleggers hun enthousiasme wat moeten temperen. En in hoeverre het mede afhankelijk van nieuwe inzichten door centrale banken verstandig is meer in veiligere obligaties te beleggen.

Ⓒ ANP/HH