'Bemoedigende ontwikkeling Galapagos'

Bij de studie liet MOR106 volgens de onderzoekers eerste signalen van klinische activiteit en duurzame reacties zien. Ook werd het antilichaam goed verdragen door patiënten.

De kenners van KBC benadrukken dat het gaat om eerste bevindingen. Een fase II-studie is gepland voor de eerste helft van dit jaar. Wel is er sprake van stevige concurrentie in deze specifieke markt. KBC wijst onder meer op een fase II-studie van Novartis met een vergelijkbaar middel. Ook Sanofi en andere partijen zijn met soortgelijke remedies aan het testen.

KBC handhaafde zijn koopadvies op Galapagos met een koersdoel van 88 euro. Het aandeel ging maandag in de vroege handel 1,1 procent vooruit tot 92,50 euro.