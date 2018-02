ECB blokkeert betalingen Letse bank

De Europese Centrale Bank reageerde met de ingreep op een snelle verslechtering van de financiële positie van de ABLV. Er ontstond in enkele dagen een „significante verslechtering” in de liquiditeitspositie, stelt de centrale bank.

De ECB meldde dat de bank sinds zondag wegen zoekt om de tekorten aan te vullen.

De kwestie speelt sinds vorige week. De Verenigde Staten hebben de activiteiten van ABLV Bank in de Verenigde Staten geblokkeerd.

Bedrijven zouden via ABLV Bank hebben bijgedragen aan financiering van het nucleaire programma van Noord-Korea. Daartegen zijn door de VS sancties ingevoerd.

Arrestatie

Het gaat om de derde bank in grootte van Letland. Er is een officieel tijdelijk moratorium voor alle kredietverlening bij de bankactiviteiten afgekondigd.

De centrale bank van Letland stelde de ingreep van de ECB te accepteren. Het benadrukte dat ABLV, anders dan de ECB, over voldoende bufferkapitaal beschikt. De Letse centrale bank heeft staatsobligaties van ABLV Bank gekocht om de liquiditeit te garanderen. De bank had voor €1,6 miljard aan obligaties in portefeuille. Onderdelen van argumentatie bij de ECB zouden op oude zaken rusten, stelt de centrale bank.

Bij een apart incident is de Letse centralebankpresident Ilmars Rimsevics zaterdag aangehouden, mogelijk zou het om corruptie gaan. Volgens de Letse centrale bank zijn de twee gebeurtenissen niet met elkaar verbonden. Rimsevics werkt sinds 1992 bij de centrale bank.