AEX pakt nieuwe top met zicht op miljardensteun VS

De AEX-index noteert 0,3% winst bij 641,4 punten. Woensdag bereikte de AEX zijn hoogste punt in twintig jaar. De AMX koerste toen 0,8% hoger bij 963,1 punten.

De Britse FTSE 100 stak in Londen met 0,7% winst af bij de Duitse (+0,2%) en Franse (+0,1%) barometers.

In Azië negeerde de Japanse beurs de bestorming en sloot met winst.

In New York sloot de Dow Jones 1,4% in de plus. De eerste futures voor opening van de handel om half vier noteren rond 0,6% hoger.

Bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw zijn woensdag vier doden gevallen. De politie arresteerde 52 mensen. Volgens nieuwszender CNN bespreken enkele Amerikaanse ministers het afzetten van president Trump na de gewelddadige bestorming van het parlementsgebouw.

Verschillende parlementsleden eisen het aftreden van president Trump. Ze wijzen er onder verwijzing naar het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet naar dat de president niet geschikt wordt geacht om zijn ambt nog langer uit te oefenen.

Minder aandacht kreeg de overwinning van de Democraten in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia. Daarmee krijgt Democraat Joe Biden als president meer steun voor zijn beleid, mits de uitslagen in Georgia worden bevestigd heeft hij een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat achter zich.

,,Beleggers zien dat de belegering geen permanente verandering is. De Amerikaanse regering is niet omver geworpen”, analyseert Corné van Zeijl van Actiam vermogensbeheer. „De impact van deze blamage is economisch gezien nihil.”

In het Verenigd Koninkrijk liep het aantal besmettingen op. Er werd een recordaantal van 62.322 nieuwe besmettingen gemeld, waaronder slachtoffers van de zeer besmettelijke nieuwe variant van het virus.

Bij de hoofdfondsen stond Wolters Kluwer op 1,2% koerswinst aan kop. Shell ging wederom mee omhoog (+1,%), Ahold Delhaize wordt tot 0,9% winst ingeslagen. Financials Aegon en ING, die woensdag forse koersoploop vertoonden, volgden.

Staalmaker ArcelorMittal wint 0,4%. Volgens Bloomberg gaat de EU een forse importheffing leggen op voor Turks warmgewalst staal.

ABN Amro verloor bijna 3% en vormde de bodem in de AEX. Techinvesteringsfonds Prosus (-2,4%) gaat terug op de scherpe koersdaling van zijn belang in het Chinese internetbedrijf Tencent. De Trump-regering overweegt om Tencent en webwinkelconcern Alibaba op een zwarte lijst te zetten vanwege banden met het Chinese leger.

Biotechfonds Galapagos zakt 1,7%. Analisten van Kempen & Co schroefden hun aanbeveling voor het biotechnologieconcern terug.

In de Midkap staan Fagron op 4,1% koerswinst bovenaan. Air France KLM (-0,8%) en WDP (-0,7%) verliezen het meest.

Bouwer Heijmans won 3%.