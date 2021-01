Afkoeling bij Shell legt opmars AEX aan banden

De AEX-index noteert rond half één 0,4% verlies bij 636,91 punten na een positieve start van de handel. Woensdag bereikte de AEX nog zijn hoogste punt in twintig jaar. De AMX zit in de lift en koerst 1,1% hoger bij 967 punten

De Britse FTSE 100 steekt in Londen met -0,2% negatief af bij de Duitse (+0,4%) en Franse (+0,4%) barometers. In Europa bevestigde het Duitse federale bureau voor de statistiek groei van de industrie, voor de zevende maand op rij.

Bekijk ook: Nikkei doorbreekt verliesreeks onder aanvoering banken

Het Amerikaanse Congres bevestigde de overwinning van Democraat Joe Biden als nieuwe president. Daar ging de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw woensdag door Trump-aanhangers aan vooraf. Bij de ontruiming zijn vier doden gevallen. De politie arresteerde 52 mensen.

"De impact van deze blamage in de VS is economisch gezien nihil"

Minder aandacht krijgt de overwinning van de Democraten in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia. Daarmee krijgt Democraat Biden als president meer steun voor zijn beleid, nu de uitslagen in Georgia donderdag zijn bevestigd door een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. „Een blue wave wordt als gunstig gezien voor de aandelenmarkt”, aldus ING-analist Simon Wiersma.

,,Beleggers zien dat de belegering geen permanente verandering is. De Amerikaanse regering is niet omver geworpen”, analyseert Corné van Zeijl van Actiam vermogensbeheer. „De impact van deze blamage in de VS is economisch gezien nihil.”

De rendementen op Amerikaanse staatsobligaties liepen op. De 10-jaars schuld noteerde flink hoger tot boven 1%. De stijging wordt volgens Van Zeijl veroorzaakt door verwachtingen van de markt dat Biden als president hogere overheidsuitgaven zal doen, gefinancierd door staatsobligaties.

De dollar versterkte zich 0,3% tegen de euro bij $1,2289. Bitcoin stijgt 5%, kraakte het laatstse record en staat boven $37.000. Cryptomunten samen hebben nu $1 biljoen aan marktwaarde.

Financials optimistisch

Biotechfonds Galapagos zit na de slechte prestatie in 2020 weer een in de schterhoede met een min van 2,3%. Analisten van Kempen & Co schroefden hun aanbeveling voor het biotechnologieconcern terug.

Techinvesteringsfonds Prosus (-3,1%) gaat terug op de scherpe koersdaling van zijn belang in het Chinese internetbedrijf Tencent. De Trump-regering overweegt om Tencent en webwinkelconcern Alibaba op een zwarte lijst te zetten vanwege banden met het Chinese leger.

Philips zakte 1,1%. Citi Research verhoogde het koersdoel voor het aandeel Philips verhoogd van €51,00 naar €53,00 bij handhaving van zijn koopadvies. Het ziet meer omzetgroei bij Personal Health over het vierde kwartaal.

De opmars van RD Shell loopt ten einde met een terugval van 1,1%.

Bij de hoofdfondsen dikt koploper Heineken 1,4% aan. Financiële waarden houden ook de blik opwaarts gericht na de goede gang van zaken op dinsdag. Aegon koerst 1,3% hoger. ING gaat met 0,5% winst mee. Data-analist Wolters Kluwer houdt 1% koerswinst, terwijl AkzoNobel 1,3% wint.

Olie- en gasconcern Shell blijft eveneens hoger koersen (+0,3%). De olieprijs bereikt na de onverwachte productiebeperking door Saoedi-Arabië bij 1,2% winst een prijs van bijna $55 per vat.

Ahold Delhaize wordt tot 1,1% winst ingeslagen.

Staalmaker ArcelorMittal wint 0,8%. Volgens Bloomberg gaat de EU een forse importheffing leggen op Turks warmgewalst staal dat onder kostprijs in de markt wordt aangeboden.

In de Midkap staat Fagron met 6,1% koerswinst bovenaan. Arcadis volgt op de voet met een plus van 5,9%.