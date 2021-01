Damrak: AEX naar winst op hoop miljardensteun

Beleggers lijken zich niet van de wijs te laten brengen door de onrust in Washington. De hoop dat aankomend president Joe Biden met een omvangrijk steunpakket zal komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen, blijft zorgen voor optimisme op de beursvloeren.

De overwinning van de Democraten in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia maakt het voor Biden gemakkelijker om zijn beleid te kunnen uitvoeren. Als de uitslagen in Georgia worden bevestigd, heeft de Democratische partij van Biden niet alleen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar controleert het ook de Senaat.

Bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw door aanhangers van president Trump in Washington zijn woensdag vier doden gevallen. De politie heeft 52 arrestaties verricht. Volgens nieuwszender CNN bespreken enkele Amerikaanse ministers het afzetten van president Trump na de gewelddadige bestorming van het parlementsgebouw.

Recordaantal besmettingen

Het kabinet kan een president afzetten onder het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet als de president niet geschikt wordt geacht om zijn ambt nog langer uit te oefenen.

Aan het coronafront zijn in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds april meer dan 1000 mensen in een etmaal overleden aan de gevolgen van het virus. Ook werd een recordaantal van 62.322 nieuwe besmettingen gemeld, mede te wijten aan de zeer besmettelijke nieuwe variant van het virus.

Op het Damrak staat Prosus in de schijnwerpers na de scherpe koersdaling van het Chinese internetbedrijf Tencent. De Trump-regering overweegt om Tencent en webwinkelconcern Alibaba op een zwarte lijst te zetten vanwege banden met het Chinese leger. Techinvesteerder Prosus heeft een groot belang in Tencent.

Galapagos

Het aandeel Galapagos zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Kempen & Co schroefden hun aanbeveling voor het biotechnologieconcern terug.

De Europese beurzen sloten woensdag met duidelijke winsten. De AEX-index klom 0,9 procent tot 639,16 punten en de MidKap won 1,2 procent tot 955,72 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 1,8 procent. De Londense FTSE-index dikte 3,5 procent aan. Ook Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent in de plus op 30.829,40 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent.

De euro was 1,2319 dollar waard, tegen 1,2290 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 51,05 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent meer, op 54,71 dollar per vat.