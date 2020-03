Vastgoedreus Unibail Rodamco schrapt dividend

Ook heeft het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf besloten om zijn slotdividend over 2019 niet uit te keren.

URW kan voorlopig niet inschatten wat de duur, ernst en gevolgen zijn van de coronapandemie. Vanwege die onzekerheid is besloten om het slotdividend van 5,40 euro per aandeel te schappen. Wel zal de onderneming aan haar zogeheten REIT-dividenduitkeringsverplichtingen voldoen door deze wek nog een interim-contant dividend van 5,40 euro per aandeel uit te keren.

"Dit zijn ongekende tijden en URW neemt alle nodige maatregelen om deze uitdagingen zo goed mogelijk aan te pakken en de groep voor te bereiden op de toekomst", benadrukt het bedrijf in een verklaring. Zodra er meer duidelijk is over de vooruitzichten, zal de onderneming hierover met een update komen.

URW had al voorzorgsmaatregelen genomen om zijn liquiditeit te kunnen waarborgen tijdens de coronacrisis. Het bedrijf liet enkele dagen geleden weten daarvoor 10,2 miljard euro aan geld en beschikbaar krediet te hebben. Die hoeveelheid geld was volgens URW goed om zelfs de zwaarste crisis door te komen. Eerder liet de vastgoedinvesteerder al weten extra kosten te besparen, maar niet op personeelskosten. Ook stelde het bedrijf niet-noodzakelijke investeringen uit en wilde het gebruik maken van alle relevante regelingen die overheden aanbieden in de landen waar het actief is.