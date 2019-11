'Icahn wil macht grijpen bij Occidental'

Icahn heeft een belang met een waarde van ongeveer 1 miljard dollar in Occidental. Hij is het niet eens met het besluit van het bedrijf om branchegenoot Anadarko Petroleum in te lijven voor 38 miljard dollar. Ook is hij tegen de financieringsdeal die Occidental sloot met topbelegger Warren Buffett zonder aandeelhouders daarover te laten stemmen.

Een woordvoerder namens Icahn wilde niet reageren. Bij Occidental was niemand bereikbaar voor een reactie.