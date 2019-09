Topman Deutsche gokt op eigen succes

Afgelopen vrijdag heeft Sewing alvast €22.144 aan aandelen Deutsche ingekocht. Dat bedrag staat gelijk aan 15% van zijn salaris. De afspraak is hij dat hij tot eind 2022 elke maand 15% van zijn nettoloon aan aandeleninkoop besteedt, of korter als hij voor die tijd bij de bank vertrekt.

In Duitsland is het, net als hier, gebruikelijk dat ceo’s een deel van hun salaris in aandelen ontvangen. Dat maakt de maandelijkse aankopen van de Deutsche-baas opmerkelijk.

Volgens het meest recente jaarverslag krijgt Sewing €3,4 miljoen per jaar bruto. Zijn belangrijkste taal is om Deutsche weer winstgevend te maken. Zijn voorgangers slaagden daar niet in. Een poging om de bank te laten samengaan met de eveneens noodlijdende Commerzbank, liep spaak.

De aandelen die hij koopt zijn daarom vooralsnog niet heel duur. Deutsche koerst al de hele zomer rond de laagste stand ooit.