Na Rutte komt zonneschijn?

Aan het begin van deze week waren we getuige van een waar politiek slagveld. Eerst klapte het kabinet Rutte en vervolgens gaven de lijsttrekkers van de drie grootste coalitiepartijen er één voor één de brui aan. De ‘nieuwe’ bestuurscultuur- wat vooral neerkwam op oude wijn in nieuwe zakken – was geen lang leven beschoren en de maatschappelijke weerstand tegen het onmachtige kabinet nam haast met de dag toe. Het resultaat van een gebrek aan visie, daadkracht, het eindeloos doorschuiven van problemen van vorige kabinetten en een land dat hierdoor totaal is vastgelopen.

