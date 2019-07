Werkgevers: loop niet weg voor pensioenkorting

Dat stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de onrust die is ontstaan over dreigende kortingen. „Als financiële markten niet verder wegzakken dan zijn de effecten waarschijnlijk beperkt. Als de situatie wel verslechtert dan kan ingrijpen niet uitgesloten worden.”

In De Telegraaf stelde vakbond FNV deze week dat de pensioenkortingen in de ijskast moeten. „In afwachting van de uitwerking zou je nu geen maatregelen moeten nemen die misschien straks niet nodig zijn”, aldus FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga. Ook pensioenfondsbestuurders suggereren dat kortingen moeten worden vermeden, omdat die het draagvlak voor het net gesloten pensioenakkoord ondermijnen.

Grote pensioenfondsen hebben inmiddels onvoldoende vermogen om aan hun toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Deze zogeheten dekkingsgraad is bij ABP, Zorg en Welzijn en metaalfondsen PME en PMT onder de 100% gezakt.

De werkgevers proberen te sussen in een reactie. „Uiteraard is dit zorgwekkend voor het vertrouwen maar of dit daadwerkelijk het geval is hangt af van komend half jaar”, aldus VNO en MKB. „De cijfers die diverse pensioenfondsen vandaag over het eerste half jaar van 2019 hebben gepresenteerd zijn zorgelijk, maar er hoeven nog geen consequenties aan verbonden te worden.”

In het huidige stelsel zouden pensioenfondsen eerder moeten korten dan nu. Maar met het sluiten van het pensioenakkoord is afgesproken dat de alleen gekort hoeft te worden als de dekkingsgraad gemiddeld over 12 maanden onder die 100% uitkomt. Door de verslechterde situatie dreigt dat scenario zich alsnog voor te doen.

Ondanks de sussende toon van de wekrgevers stellen zij duidelijk dat er hoe dan ook gekort moet worden als de financiële positie zo zwak blijft: „Dit is vervelend voor alle pensioendeelnemers in de betreffende fondsen en zeker voor de gepensioneerden die dit direct in de portemonnee merken. Maar niet ingrijpen kan betekenen dat het alleen nog maar slechter wordt en hierdoor de overgang naar een nieuw stelsel met een beter perspectief wordt bemoeilijkt.”

Geen valse beloftes

Het ministerie van Sociale Zaken wil niet reageren op de financiële situatie van de pensioenfondsen en ook niet op de uitlatingen van bestuurders en vakbonden. Na het sluiten van het pensioenakkoord zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dat kortingen niet uitgesloten waren: „Ik ga geen valse beloftes doen over dat er sowieso niet gekort hoeft te worden.”