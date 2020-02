’Topman Hamers vertrekt bij ING’

ING wilde woensdag geen commentaar geven op het bericht. Beide banken hebben ook geen officieel persbericht naar buiten gebracht. Het FT zegt zich te baseren op ’bronnen dicht bij het proces’. Het zou het tweede grote verlies voor de top van ING in korte tijd zijn. Het Duitse Commerzbank plukte vorig jaar hoofd marktleiders Roland Boekhout weg.

Hamers werkt al 29 jaar bij ING, waar hij zich via ceo bij de divisies van de bank in onder meer België en Luxemburg in 2013 promoveerde tot hoogste baas van de mondiale systeembank uit Nederland. Onder zijn leiding presenteerde ING zich nog meer als internetbank.

De positie van Hamers kwam in 2017 ernstig onder vuur te liggen. Eerst was er grote maatschappelijke en politieke ophef over een plan van de raad van commissarissen om zijn salaris flink op te krikken, naar zo’n €3 miljoen per jaar. De bank bezweek na enkele dagen onder de druk, maakte excuses en trok om plan in.