Honderden filialen Brooks Brothers en Bed, Bath & Beyond dicht

Dat meldt de zakenzender CNBC.

Tweehonderd van de filialen staan in de Verenigde Staten. Onlangs besloot het concern, met vorig jaar $990 miljoen omzet, om ruim vijftig filialen te sluiten. Ook in Nederland heeft het merk winkels.

Brooks Brothers ging er altijd prat op dat de keten veertig presidenten zou hebben gekleed, deels met zijn iconische polo’s. Bij Brooks werken 4000 mensen.

Ook de keten Bed, Bath & Beyond kondigde woensdag aan om van tweehonderd winkels de deuren permanent te sluiten. De omzet was vanwege de coronacrisis met 50% op jaarbasis gedaald. Per 30 mei had het 955 eigen winkels.

Eerder vroegen in de Verenigde Staten de winkelketens Neiman Marcus, J.Crew, J.C.Penney uitstel van betaling aan na sterk teruglopende inkomsten.