Krimpen met zo min mogelijk verdriet

Premium Ondernemen

Laat ondernemers het land leiden

Oké, we zitten in een serieuze lockdown. En, wéér die zure appel. Vijf weken lang! Goed, misschien had Rutte geen andere opties kunnen aankondigen dan de maatregelen die hij nu had maar de dramatische crux zit ’m natuurlijk in de maanden ervoor. Mijn stellingname is dan ook helder: hadden ondernemer...