'Vrouw aan top bij aluminiumconcern Rusal'

De veertigjarige Bouriko is sinds oktober 2013 financieel directeur bij Rusal, een van de grootste grondstofbedrijven van Rusland. Het zou voor het eerst zijn dat er een vrouw aan het hoofd van Rusal komt te staan. Naar verwachting zal haar benoeming later deze week aangekondigd worden. Bouriko werkte in het verleden jarenlang voor advies- en accountantskantoor KPMG in Rusland en Canada.

De miljardair Deripaska treedt dan terug als topman van Rusal. Hij bouwde het bedrijf uit tot een van de grootste aluminiumproducenten ter wereld. Deripaska ligt momenteel in de clinch met collega-miljardair Vladimir Potanin over de zeggenschap bij mijnbouwbedrijf Norilsk Nickel.