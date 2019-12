Belgische megaorder bussenbouwer VDL

De twee bedrijven maken niet bekend hoeveel geld er met de megaorder gemoeid is. VDL heeft sinds 2014 al 620 Citea’s voor De Lijn gebouwd. De nieuwe bussen moeten in de tweede helft van 2020 geleverd worden. De hybride voertuigen kunnen tot een afstand van 30 kilometer vol elektrisch rijden, waarmee zij in lage emissiezones in steden kunnen worden gebruikt.

