Autoverkopen in VS fors gedaald in 2020 door coronacrisis

General Motors (GM), de grootste autobouwer van de VS, zag de verkoop vorig jaar met 12 procent dalen tot ruim 2,5 miljoen voertuigen, het laagste niveau sinds 2011. In het vierde kwartaal was wel herstel te zien van de verkoop op de Amerikaanse thuismarkt voor GM.

Bij Fiat Chrysler nam de Amerikaanse verkoop afgelopen jaar met 17 procent af tot ruim 1,8 miljoen auto's. Bij het Japanse Toyota was sprake van een daling met 11 procent tot 2,1 miljoen en bij Nissan ging het om een krimp van 33 procent naar minder dan 900.00 voertuigen, het laagste niveau sinds 2009. Ford Motor komt woensdag met verkoopcijfers in de VS naar buiten.

Tesla maakte afgelopen weekend cijfers bekend over de wereldwijde verkoop in 2020. Die kwamen uit op bijna een half miljoen elektrische auto's. Er werden geen gegevens over de verkoop in de VS gemeld.