Doorlopend krediet steeds meer aan paal en perk

Dat blijkt uit een rondgang van vergelijkingssite Geld.nl. Findio en Interbank stoppen per 1 augustus met het aanbieden van doorlopende kredieten. Defam paste het doorlopend krediet vorige maand al aan en Rabobank vorig jaar.

Bij verschillende geldverstrekkers kan nog 2 of 3 jaar onbeperkt worden opgenomen. Daarna is dat niet meer mogelijk, of wordt de opnamelimiet steeds beperkt. Alleen bij ING en Santander blijft een doorlopend krediet voorlopig nog onbeperkt.

Niet verstandig

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt een persoonlijke lening in de meeste gevallen een betere optie dan een doorlopend krediet, omdat die een vaste looptijd heeft. Bij een doorlopend krediet kun je afgeloste bedragen steeds opnieuw lenen, wat minder verstandig is.

Bekijk ook: Nederlander wil uit schulden raken

Voor veel mensen is het ook voordelig om een doorlopend krediet om te zetten in een persoonlijke lening. Niet alleen is zo de verleiding om steeds weer te lenen weg, je betaalt doorgaans ook nog eens minder rente, meldt Geld.nl.