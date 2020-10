VDL doet grote pluimveevangst met Barneveldse JPE

Met JPE wil het Brabantse industrieconglomeraat van familie Van der Leegte een completer aanbod leveren voor de internationale pluimveemarkt. Volgens VDL vraagt de markt om steeds breder georiënteerde leveranciers die zowel systemen voor de leg- als de vleessector kan leveren.

Wereldspeler

JPE is met een dealernetwerk in tachtig landen een van ’s werelds grootste producenten van pluimveesystemen voor leghennen als vleeskuikens. Het Barneveldse bedrijf ontwikkelt en maakt onder meer warmtewisselaars, mestdroog-, huisvestings- en eiertransportsystemen. Er werken ongeveer 125 mensen en afgelopen jaar boekte het Jansen een omzet van ruim €50 miljoen.

VDL Agrotech en JPE zijn geen onbekenden van elkaar. De twee werken al jaren samen.

„Ik ben trots en verheugd dat mijn medewerkers door deze overname bij een familiebedrijf blijven”, zegt Ab Jansen, die JPE in 1986 oprichtte. „Daarnaast biedt deze stap continuïteit op lange termijn voor de onderneming in Barneveld.”

JPE blijft een zelfstandige werkmaatschappij in Barneveld en VDL zal het beleid in grote lijnen voortzetten. Wel doet Jansen een stap terug. Directeur Brian van Hooff van VDL Agrotech gaat de scepter zwaaien over JPE. Jansen krijgt een adviserende rol. De twee bedrijven hebben geen overnamesom bekendgemaakt.