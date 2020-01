Afvalverwerker Renewi vraagt notering Damrak aan

De Brits-Nederlandse fusieonderneming, die voortkwam uit de krachtenbundeling van Shanks en Van Gansewinkel, maakt al eerder bekend dat ze een notering in Amsterdam nastreeft. Daarbij zullen overigens geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Met de notering in Amsterdam wil Renewi zijn focus op de activiteiten in de Benelux benadrukken. Ook moet de secundaire notering zorgen voor meer handel in aandelen van de onderneming.

Renewi maakte tevens bekend dat het op koers ligt om aan zijn eerder gestelde jaardoelen te voldoen. Het boekjaar van Renewi eindigt op 31 maart. Wel waarschuwde de onderneming dat het in de periode daarna last kan krijgen van de economische vertraging wereldwijd. Verder zitten de lagere prijzen voor gebruikt staal en papier het bedrijf dwars. Ook de onzekerheden over regelgeving in de Nederlandse bouwsector zullen doorwerken op de resultaten.

Renewi sloot het vorige boekjaar af met een tekort van tientallen miljoenen euro's op een omzet van 1,8 miljard euro. Het tekort onder de streep kwam door forse eenmalige lasten als gevolg van de fusie. De onderliggende brutowinst ging wel omhoog tot 85,5 miljoen euro.

De onderneming verwerkt jaarlijks zo’n 14 miljoen ton afval. Dat doet Renewi, volgens het laatste jaarverslag met ruim 7000 werknemers op 189 locaties. De vloot afvaltrucks en andere vrachtwagens voor de inzameling en verwerking van afval bestaat uit ruim 2500 trucks.