Mediaset zoekt naar vergelijk met Vivendi

Milaan - Het Italiaanse Mediaset is bij een controversiële aanpassing van zijn bedrijfsstructuur bereid concessies te doen aan Vivendi. Dat Franse bedrijf, de op één na grootste aandeelhouder bij het mediabedrijf van oud-premier Silvio Berlusconi, is fel gekant tegen een samenvoeging van de Italiaanse en Spaanse activiteiten van Mediaset in een Nederlandse holding.