Fitnessketen naar rechter om eerder open te mogen

In Nederland moeten de sportscholen tot 1 september dicht blijven. Ⓒ EPA

HEEMSKERK - Fitnessketen BigGym sleept de Staat voor de rechter. De sportschool, met twintig vestigingen in met name Noord-Holland, wil zo een einde maken aan de gedwongen sluiting vanwege het coronavirus. Vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september.