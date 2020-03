Keijzer geeft goede voorbeeld met ’winkelprotocol’

Het is de bedoeling dat de regels op alle winkelruiten en in alle etalages in het land worden opgehangen en binnen worden herhaald.

Via brancheorganisaties moeten de protocollen terechtkomen bij de winkeliers. Het protocol bevat regels voor ondernemers, klanten en gemeenten.

Winkeliers moeten ervoor zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk de winkel binnen gaan. Klanten moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden, luisteren naar het winkelpersoneel en zo veel mogelijk met pin betalen. Het protocol helpt winkelpersoneel „om klanten eenvoudig te kunnen aanspreken als ze de regels niet naleven.”