Bedrijven investeerden 7% meer in juni

De mate waarin bedrijven bereid zijn om te investeren heeft volgens het CBS te maken met de situatie op de afzetmarkten. Ook de prestaties op de financiële markten zijn van invloed op de investeringsbereidheid, aldus het statistiekbureau. De cijfers zijn volgens het CBS niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juni had dit jaar een werkdag meer dan vorig jaar.

Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor investeringen volgens ondernemers in augustus ongunstiger zijn dan in juni. Dat komt vooral doordat het oordeel van de industrie over de orderpositie minder positief was. Ook is de bezettingsgraad in de industrie gedaald.