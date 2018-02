Bitcoin in twee weken bijna verdubbeld

Een concrete aanleiding voor de opmerkelijke opleving is er niet. Mogelijk zagen speculanten zich gesterkt door het uitblijven van nieuwe maatregelen om de handel aan banden te leggen. In de voorgaande weken drukten strengere regels in onder meer Zuid-Korea en China nog de prijs van de digitale munt.

Diverse speculanten grepen de prijsval in de afgelopen dagen aan om posities op of uit te bouwen. Zo kocht een onbekende handelaar ruim een week geleden voor ongeveer $400 miljoen bitcoins. Deze gok heeft hem meer dan $100 miljoen opgeleverd.

De winst voor de tien rijkste bitcoinbeleggers loopt zelfs in de miljarden.

De paar duizend cryptovaluta’s hebben nu een totale waarde van ongeveer $500 miljard, waarvan ruim een derde voor rekening komt van de bitcoin.