Olieprijs VS op weg naar beste maand ooit

De WTI-prijs staat maandag met het einde van mei in zicht ruim boven de $30 per vat, meer dan 70% hoger in vergelijking met april. Dat is vooralsnog de grootste toename ooit op maandbasis.

Vooral het gedeeltelijk opheffen van de lockdowns in veel landen, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de rally van de Amerikaanse zwarte goud. Daarmee zijn de vooruitzichten voor de toekomstige vraag naar olie sterk verbeterd.

Verder begon de stevige beperking van de olieproductie door landen verenigd in oliekartel OPEC in combinatie met Rusland zijn vruchten af te werpen op de voortgang van de olieprijs. Ook in de VS de olieproductie deze maand sterk afgenomen.

Toch staat de olieprijs nog steeds flink onder de piek die eerder dit jaar werd neergezet op $65. Olie-experts houden er rekening mee dat de volatiliteit in de oliemarkt voorlopig nog zal aanhouden door de voortdurende onzekerheid over de impact van de coronacrisis op de prijsvorming van het zwarte goud.