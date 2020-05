Minder ritjes voor taxidienst Uber

San Francisco - Taxibedrijf Uber heeft voor het eerst in zijn bestaan minder ritten uitgevoerd. Met een stijging in het aantal bezorgde maaltijden via bezorgtak Uber Eats kon die daling in de eerste drie maanden van het jaar deels worden gecompenseerd. Uber, dat nog nooit een kwartaal met winst afsloot, deed dat ook nu niet. Wel verkleinde het bedrijf het verlies in de periode.