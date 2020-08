Nederlandse belegger verkiest ASML boven Apple

Hier in de polder kiezen we liever voor ASML (+5% sinds begin deze maand) dan voor Apple (+18%), zegt Bob Homan, het hoofd van ING’s Investment Office, in een toelichting op de Beleggersbarometer van de bank. Uit die maandelijkse sentimentspeiling blijkt dat maar drie op de tien particuliere beleggers Amerikaanse techaandelen in de portefeuille hebben, en dat een ruime meerderheid van de groep die nu niet in die sector zit, ook geen plannen heeft om in te stappen.

Verstandig

Dat laatste is verstandig, zegt Homan, want wie nu instapt krijgt te maken met opportunisme. „We zagen deze week een bedrijf als Salesforce in één dag 26% winst maken – op cijfers. Ik denk dat dat vooral kopers waren die bij het eerste zuchtje tegenwind weer vertrekken.”

Maar dat er überhaupt niet meer Nederlanders van de techrally op Wall Street hebben willen profiteren, dat begrijpt Homan dan weer niet. „Er zit toch een beetje een home bias in, denk ik, maar die lijkt me niet terecht. Wij zitten in elk geval vol in deze aandelen.” Zelfs nu de fondsen torenhoge koers-winstverhoudingen noteren? „Die doen er op dit moment veel minder toe. De belegger zoekt meer naar bedrijven met een goed verhaal voor de toekomst.”

Neutraal

Na de dip van maart en april lijkt de algemene stemming onder particuliere beleggers ondertussen te stabiliseren: voor de derde maand op rij is het sentiment nu neutraal, ditmaal met een score van 98. Opvallend: over hun eigen financiële situatie maken de respondenten zich niet zo veel zorgen, over die van anderen juist wel. Homan: „Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht – het is het aloude liedje, ook nu weer.”