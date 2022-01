Zorginstelling MartiniZorg dreigt ten onder te gaan

„MartiniZorg is in een negatieve spiraal terechtgekomen die helaas niet meer bij te sturen is naar een gezonde organisatie”, meldt het bedrijf. MartiniZorg verleende tot voor kort zorg aan bijna duizend cliënten in de stad en provincie Groningen (en enkele plaatsen in Friesland).

Het ging echter bergafwaarts met het bedrijf sinds de Groningse wethouder Isabelle Diks MartiniZorg feitelijk tot onbetrouwbaar bedrijf verklaarde vanwege onrechtmatige declaraties voor jeugdzorg en het verlenen van zorg van onvoldoende kwaliteit.

’Maatregelen bleken onvoldoende’

Het bedrijf schrijft dat er na een ingebrekestelling door Gemeente Groningen (april 2021) en de publicatie van het inspectierapport in mei maatregelen zijn genomen om verder te kunnen gaan met het bedrijf, maar dat deze onvoldoende bleken.

„Binnen een aantal weken in de afgelopen periode hebben enkele belangrijke stakeholders opdrachten elders ondergebracht of zijn contracten beëindigd. Mede vanwege de krapte in de huidige arbeidsmarkt, is het onmogelijk gebleken om voldoende goed gekwalificeerd zorgpersoneel te kunnen aantrekken”, aldus MartiniZorg.