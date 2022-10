Premium Het beste van De Telegraaf

Scott wil van zijn diesel af: 'Scheelt me 900 euro per jaar zonder dat ik 1 kilometer rij'

Door Jan Westera Kopieer naar clipboard

Christian Mulder van Wensink Assen bij een Mercedes CLA diesel. Ⓒ Rens Hooyenga

Groningen - Is de diesel dood? De markt voor de ooit zo geliefde, zuinige motor is ingestort. Te duur om nog in te rijden. De verkoop van nieuwe diesels is in twee jaar tijd met 70 procent gedaald. Garages willen ze liever al niet meer inruilen.