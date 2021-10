Premium Het beste van De Telegraaf

Internet 2.0 moet mensen wereldwijd in 3D met elkaar verbinden Dit wil Mark Zuckerberg met zijn ’metaverse’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het moederbedrijf van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp heet sinds donderdag ’Meta’. Dat is een verwijzing naar het ’metaverse’, volgens Facebook-oprichter en -topman Mark Zuckerberg dé opvolger van het internet zoals we dat nu kennen. „Onze nieuwe merknaam geeft weer waar we als bedrijf naar toe gaan en welke toekomst we willen bouwen.” Maar hoe ziet die toekomst er dan uit? Nu al kunnen we stukjes zien van „het laatste idee uit de internetbijbel van San Francisco dat nog waarheid moet worden”.