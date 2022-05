Premium Het beste van De Telegraaf

Animo om kleine spaarder toch te compenseren Piet (65) klaagde te laat over spaartaks en loopt nu compensatie mis: ’Ik durfde eerst niet’

Door Willemijn van Benthem en Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Wie niet op tijd bezwaar heeft gemaakt tegen de spaartaks, komt niet in aanmerking voor compensatie. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Voor de schatkist is de uitspraak van de Hoge Raad over de spaartaks een meevaller. Op het ministerie van Financiën was al berekend wat de kosten zouden zijn als iedereen zijn te veel betaalde taks terug zou krijgen, de uitkomst van die som liep richting 12 miljard euro. Door de ruimte die de Hoge Raad biedt, kan staatssecretaris Van Rij (Financiën) die financiële schade beperkter houden. Maar in Den Haag is wel animo kleine spaarders toch te compenseren.