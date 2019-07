Wall Street opent hoger na cijferstroom

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de kleine plussen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street verwerkten een fikse hoeveelheid bedrijfsresultaten van grote namen als bijvoorbeeld frisdrankproducent Coca-Cola, defensieconcern Lockheed Martin, industrieconglomeraat United Technologies en motorfietsenbouwer Harley-Davidson.