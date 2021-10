ASML blijft met prognose achter bij verwachting

ASML gaat er van uit dat in het lopende kwartaal de omzet zal uitkomen tussen €4,9 miljard en €5,2 miljard. Analisten hadden vooraf gerekend op verkopen tussen €5,1 miljard en €5,4 miljard.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van het bedrijf uit Veldhoven, dat vrijwel een monopoliepositie heeft voor machines voor de nieuwste generaties computerchip met 30% naar €5,2 miljard in vergelijking met dezelfde perode vorig jaar. Dat was in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten. Onder de streep leverde ASML dit €1,7 miljard winst op.

"Geld klotst tegen de plinten op"

Dit vindt DFT-verslaggever Edwin van der Schoot:

„ASML lijkt net als Philips tijdelijk last te krijgen van druk op de aanvoerlijnen, maar zet tegelijkertijd weer een record neer als het gaat om de productie van nieuwste EUV chipmachines. Het geld klotst tegen de plinten, aandeelhouders kunnen tevreden zijn. De tijd dat Shell en niet ASML het grootste en meest waardevolle bedrijf van de AEX was, ligt definitief in het verleden.”

Financieel directeur Roger Dassen noemt de cijfers „sterk”, maar geeft aan dat zijn bedrijf de laatste tijd ook merkt dat materialen schaars zijn. Ook leveranciers van ASML hebben er volgens hem last van. Dassen voorziet „enige impact” op de resultaten in het vierde kwartaal, al zal het bedrijf de omzet die het dan misloopt waarschijnlijk volgend jaar wel weer terugzien.