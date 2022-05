Werkgevers soms terughoudend met ambitieuze mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Financieel

Vooral 45-plussers nog niet terug aan het werk

De trend van de ongekend lage werkloosheid zet zich voort. Ook in de afgelopen drie maanden is het aantal werkenden weer gestegen en nam het aantal werklozen af met gemiddeld 13.000 per maand. Dat betekent dat er in april 316.000 werklozen waren, dat is 3,2% van de beroepsbevolking, meldt CBS op bas...