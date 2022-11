Premium Het beste van De Telegraaf

Weerstand tegen inhuren zzp’ers groeit; ’Kinderen naar huis sturen of dure invaller’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het aantal Nederlanders dat voor zichzelf begint lijkt niet te stuiten. Het aantal zzp’ers liep dit jaar op tot bijna 1,5 miljoen. De bezorgdheid over die ontwikkeling neemt toe. Werkgevers in de zorg, de kinderopvang en het onderwijs betalen vanwege de grote personeelstekorten honderden miljoenen extra om hun roosters rond te krijgen. Toch grijpt de politiek niet in.