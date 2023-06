EU wil reclamemacht Google opbreken en dreigt met miljardenboete

Google verdient zijn geld met het verkopen van onlinereclame en het helpen van adverteerders om de juiste doelgroep te vinden en hun advertenties te plaatsen en te beheren. Maar daarbij heeft het bedrijf concurrenten weggedrukt, concludeert de commissie na een eerste onderzoek. Google bevoordeelde bijvoorbeeld zijn eigen onlineadvertentiebeurs AdX. Het bedrijf kon klanten aan zich binden en de prijzen opdrijven.

Dominant

Als die slotsom wordt bevestigd in verder onderzoek, kan de commissie een boete opleggen van tot 10 procent van Googles wereldwijde jaaromzet. En het grote techbedrijf is zo dominant dat afspraken over het beteren van zijn gedrag niet kunnen volstaan, denkt verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager. Ze spreekt van een „situatie van inherente belangenconflicten voor Google.” Er zit volgens haar niets anders op dan het opbreken van Googles advertentiemachine. Dat is een uitzonderlijke eis, beamen EU-ambtenaren.

De stappen van het dagelijks bestuur van de EU dreigen Google in het hart te raken. Googles advertentiemachinerie is goed voor 80 procent van zijn inkomsten.

Het bedrijf krijgt de komende weken wel de kans zich te verdedigen en alternatieve oplossingen te opperen. De schuld en de straf voor het bedrijf staan ook nog niet vast, benadrukt de commissie.

Google: oneens met commissie

Google is het „niet eens” met het oordeel van de commissie, laat het bedrijf weten. „We zullen overeenkomstig reageren”, zegt hoofd advertenties Dan Taylor. Het onderzoek van de commissie richt zich volgens hem op „een klein aspect van onze advertentiebusiness en is niet nieuw.”

De koepel van Europese consumentenbonden is juist ingenomen met de voorlopige conclusie van de commissie. „Dit is goed nieuws voor consumenten”, meent de BEUC. De consumentenorganisaties vragen al langer consequent om „het overwegen van structurele maatregelen in zaken waar eisen aan bedrijven om hun gedrag te veranderen niet zouden werken”, laten ze weten.

Een groep grote uitgevers, die moeite hebben op te boksen tegen Google, had bij de commissie over de praktijken van het bedrijf geklaagd.