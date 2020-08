Nog eens duizenden banen weg bij Qantas

Eind juni kondigde Qantas al aan 6000 medewerkers te ontslaan. Door het uitbesteden van de banen van bagageafhandelaars, vliegtuigreinigers en buschauffeurs zal het personeelsbestand nog verder afnemen tot in totaal iets meer dan 20.000 medewerkers. Het merendeel van het grondpersoneel, werkzaam in bijvoorbeeld Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide en Canberra, zit overigens al maanden thuis omdat er nauwelijks werk is vanwege de afgenomen vraag naar reizen. Zij ontvangen overheidssteun.

Qantas noemde de coronapandemie de grootste uitdaging waarmee de luchtvaartindustrie ooit mee te maken heeft gehad. Onduidelijk is wie de grondafhandelingswerkzaamheden voor Qantas nu gaat verrichten, de plannen worden namelijk nog concreter uitgewerkt. In Australië zijn de belangrijkste afhandelaars onder meer Swissport, Menzies Aviation en dnata.