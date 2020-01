Wordt de Big Ben op 31 januari geluid? Ⓒ AFP

Of de Big Ben nou geluid wordt of niet, het is 100% zeker dat Brexit over een kleine twee weken een feit is. Op 31 januari om 23:00 lokale tijd zal het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie vertrokken zijn. Er is geen ruimte meer voor heroverwegingen, en er komt voorlopig ook eventjes geen herkansing.