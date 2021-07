Fed hint heel voorzichtig op steunafbouw

Daarmee lijkt een heel voorzichtige eerste stap richting een krapper monetair beleid gezet. Al wilde Powell woensdag nog niet ingaan op wanneer de steun afgebouwd kan worden.

Voorlopig is het dus niet zover, en handhaaft de Fed de rente op een bandbreedte van 0 tot 0,25%. Ook blijft de centrale bank voor $120 miljard per maand aan obligaties kopen. Dit ondanks de inflatie die met zo’n 5% ruimschoots boven het Fed-doel van 2% ligt.

De druk op de Fed liep de afgelopen maanden al op, aangezien ook de inflatie aan het stijgen is. In mei ging die al richting de 5%, ruim boven het Fed-doel van 2%. Powell zei ervan uit te gaan dat de inflatie over een aantal maanden weer daalt, en dus gemiddeld rond de 2% uitkomt, zoals hij en zijn mede-bestuurders graag zouden zien.

„Al is het moeilijk precies te zeggen wanneer dat is”, zei Powell woensdagavond. „Als inflatie te hoog wordt, dan grijpen we in. Bovendien is inflatie maar de helft van ons mandaat.”

Behalve beheersbare inflatie streeft de Fed ook naar maximale werkgelegenheid. Ook daar is de VS nog niet, in juni kwam de werkloosheid uit op 5,9%. De Fed verwacht dat dat percentage de komende maanden gaat dalen nu de economie steeds verder opstart. Powell noemde de arbeidsmarkt ’heel sterk’, met veel vacatures en stijgende lonen.

Ook ING-econoom James Knightley verwacht geen ’tapering’, zoals het afbouwen van steun bij centrale banken heet, op heel korte termijn. „De werkgelegenheid in de VS ligt nog altijd 6 miljoen lager dan voor de pandemie losbarstte, terwijl de deltavariant een nieuwe bron van onzekerheid betekent.”

Spannend evenwicht

Dat afbouwen is een ingewikkeld evenwichtskunstje voor centrale banken. Beurzen hebben de afgelopen jaren volop geprofiteerd van de miljarden van centrale banken. Te haastig afbouwen of te stevige uitspraken doen kan paniek op de financiële markten veroorzaken. Powell liet zich nog niet de kaarten kijken onder welke omstandigheden de Fed de geldkraan dichtdraait. Het enige dat hij erover kwijt wilde, is dat het waarschijnlijk is dat de Fed eerst de obligatie-aankopen terugschroeft voordat de rente omhoog gaat.

Hoe spannend markten deze evenwichts-act vinden, bleek wel kort nadat de Fed de verklaring uitstuurde met daarin de zin dat de VS steeds dichter in de buurt komt van het doel van de Fed. Direct daarna daalde de dollar met 0,3% tegenover de dollar, zag valuta-analist Ima Sammani van Monex Europa. „Dit is genoeg om markten ervan te overtuigen dat een eerdere aankondiging van tapering eraan zit te komen. Deze aankondiging vindt waarschijnlijk in september of december plaats.”